2019-04-24T17:14:41+03:00
Происшествия

В Ярославле осудили убийцу, который зарезал своего брата-близнеца

Мужчина отправится за решетку на 6 лет
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Пьяная ссора закончилась трагедиейПьяная ссора закончилась трагедиейФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

Местный житель Дзержинского района осужден за убийство своего брата-близнеца. Его признали виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. 31 декабря 2018 года 40-летний мужчина выпивал вместе с братом. Между родственниками случился конфликт, в ходе которого убийца схватил нож и ударил брата в живот. Тот умер на месте.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме.

– Суд, с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Дзержинского района назначил обвиняемому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания с исправительной колонии строгого режима, – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На фестивале «Новая Vesna» ярославская молодёжь продемонстрировала таланты
В Рыбинске группа подростков повредила припаркованную во дворе иномарку
В Ярославле учились обезвреживать зараженный радиацией транспорт
Роскомнадзор назвал МегаФон лидером по числу базовых станций
Дорожный сезон в Ярославской области начался с ремонта юго-западной окружной дороги
В Ярославле произошли изменения во взимании платы за прием жилищно-коммунальных платежей
Стала известна дата отключения отопления в Ярославле
В Ярославле на Пасху резко похолодает
Житель Ярославской области накопил 58 неоплаченных штрафов и лишился возможности выехать заграницу
В Ярославле из пруда выловили мертвую обнаженную женщину
Ярославцам раздадут 2500 саженцев лип, берез и клена
Опасные попутчики: в Ярославской области на трассе М-8 двое парней напали на водители с ножом, чтобы убить его и угнать машину
В Ярославской области приставы арестовали у супругов дорогой внедорожник из-за долга жены в 1 миллион рублей
В Ярославле двое мужчин избили жителя Заволжского района
Губернатор Ярославской области встретился с управляющим Ярославским отделением ПАО Сбербанк
Версия: Гаражи с машинами на выезде из Ярославля подожгли дети
Собаки и дружина: в Ярославле обсудили безопасность в городе во время майских праздников
Взрывоопасные "подснежники": в Рыбинске нашли гранаты на берегу реки
То ли достижение, то ли порок: ярославцу уменьшили срок за алкоголизм
Уже скоро: ЗАГСы создадут общую базу ярославцев
"Ярославич" подсластил "пилюлю"
Логично же: "Нижний Новгород" с ярославского завода отправится в Нижний Новгород
«Будущее театральной России» собралось в Ярославле
Ярославская область продавала картошку Белоруссии. И продает. И будет продавать.
Рыбинскую дамбу отремонтируют этим летом
Конкурс «Королева Ярославля» выиграли две девушки