В Ярославле осудили убийцу, который зарезал своего брата-близнеца

СЕГОДНЯ 17:07 2019-04-24T17:14:41+03:00

Мужчина отправится за решетку на 6 лет

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Местный житель Дзержинского района осужден за убийство своего брата-близнеца. Его признали виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. 31 декабря 2018 года 40-летний мужчина выпивал вместе с братом. Между родственниками случился конфликт, в ходе которого убийца схватил нож и ударил брата в живот. Тот умер на месте.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме.

– Суд, с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Дзержинского района назначил обвиняемому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания с исправительной колонии строгого режима, – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU