Дорожный сезон в Ярославской области начался с ремонта юго-западной окружной дороги

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-24T16:07:26+03:00

Ремонт на окружной дороге в Ярославле. Фото: страничка Евгения Моисеева в соцсетях.

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В Ярославской области стартовал сезон дорожных работ. Об этом на своей страничке в соцсетях объявил директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. 24 апреля начался ремонт участка юго-западной окружной дороги.

- Здесь идет фрезерование и укладка горячей асфальтобетонной смесью на участке 500 метров. Всего будет уложено порядка 9000 квадратных метров большими картами, - отметил Моисеев.

Также чиновник подчеркнул, что власти внимательно следят за жалобами ярославцев в соцсетях. По их анализу, окружная дорога была одной из самых проблемных точек. Подрядчиком здесь является предприятие «Ярдормост». На следующей неделе дорожники должны приступить к ремонту участка от от Чурилково до угличского перекрестка.

ИСТОЧНИК KP.RU