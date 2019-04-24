2019-04-24T15:41:30+03:00
Общество

Стала известна дата отключения отопления в Ярославле

Об этом сообщили в мэрии города
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Отопление в Ярославле отключат в последний день апреля.Отопление в Ярославле отключат в последний день апреля.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Отопление в Ярославле отключат 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Многие ярославцы обрадовались этому известию, так как во многих домах сейчас невыносимо жарко.

Однако, по закону подлости, именно перед отключением в Ярославль придет похолодание. К Пасхе столбик термометра опустится примерно на половину от тех значений, которые мы наблюдаем сейчас. А по ночам и вовсе температура окажется в районе ноля градусов. Не жарко будет и в предстоящие майские праздники - 1 и 9 мая. К тому же, вероятны дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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