2019-04-24T15:12:50+03:00
Общество

В Ярославле на Пасху резко похолодает

Столбик термометра опустится на половину
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославль идет похолодание.В Ярославль идет похолодание.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Ярославцев ждет похолодание. Причем довольно резкое. Практически летнее тепло в городе продержится до субботы, 27 апреля. До этого времени температура воздуха днем будет доходить до 20-21 градуса. А вот с воскресенья, 28 апреля, по прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится ровно на половину – до 11 градусов днем, а ночью - до 0 и даже -1 градуса. Примерно на таких отметках температура будет держаться до 2 мая.

Далее, по прогнозам синоптиков, нас ждет недолгое потепление, а затем снова похолодание. 9 мая днем в Ярославле ожидается около 10 градусов тепла.

Дожди ожидаются в ближайшие выходные, 27 и 28 апреля, а также во вторую половину первых майских выходных.

Напомним, 30 апреля в Ярославле отключат отопление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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