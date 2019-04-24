2019-04-24T14:01:23+03:00
Общество

Житель Ярославской области накопил 58 неоплаченных штрафов и лишился возможности выехать заграницу

Мужчина вовремя одумался и погасил долг
Екатерина РЯБЦЕВА
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31-летний житель Ярославской области не оплатил 58 штрафов ГИБДД. Сумма задолженности составила 37 тысяч рублей. Мужчина проигнорировал уведомления от приставов и не погасил долги в установленные сроки. Тогда представители власти решили ограничить должнику выезд из страны. Это напугало мужчину. Он быстро нашел деньги и выплатил основную задолженность и 21 тысячу исполнительского сбора. Ограничение на выезд было отменено.

С 2018 года должникам Ярославской области было вынесено 27 913 постановлений на сумму более 9 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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