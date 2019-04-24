В Ярославле из пруда выловили мертвую обнаженную женщину
Следственный комитет просит жителей помочь в установлении личности погибшей
В Ярославле из пруда вытащили труп женщины.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославле из пруда на улице Заливной в Заволжском районе выловили мертвую женщину. Труп 13 апреля вечером заметили прохожие.
- Тело женщины с резко выраженными гнилостными изменениями. Одежда отсутствовала, - уточнили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
Сейчас по этому факту правоохранители завели уголовное дело по статье «Убийство», идет расследование. Пока личность погибшей не установлена. В СК просят жителей, которым что-либо известно о произошедшем, сообщить об этом по телефонам следственного отдела: 8(4852) 71-52-33, 8(4852) 71-52-39.
ИСТОЧНИК KP.RU