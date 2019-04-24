Ярославцам раздадут 2500 саженцев лип, берез и клена

СЕГОДНЯ 12:13 2019-04-24T12:13:03+03:00

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В пятницу, 26 апреля, в Ярославле пройдет раздача саженцев липы, кленов и берез. Экоактивистка Анна Головина рассказала, что в этом году акция превзошла все ожидания – за несколько часов люди заказали около двух с половиной тысяч саженцев. Для сравнения – в прошлые годы эта цифра была в пять раз меньше.

К сожалению, прием заявок уже окончен. Тем, кто успел, в одни руки будут выдавать до 20 саженцев одного вида. Горожан просят высадить их как можно быстрее.

Организаторы раздают растения бесплатно, но будут очень рады, если кто-нибудь оставит даже минимальные пожертвования, чтобы окупить транспортные и трудовые затраты

ИСТОЧНИК KP.RU