2019-04-24T12:10:59+03:00
Происшествия

Опасные попутчики: в Ярославской области на трассе М-8 двое парней напали на водители с ножом, чтобы убить его и угнать машину

Подозреваемые задержаны и находятся под стражей
Екатерина РЯБЦЕВА
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. Один из пассажиров держал потерпевшего, второй ударял ножом в область шеи и груди. Один из пассажиров держал потерпевшего, второй ударял ножом в область шеи и грудиФото: СУ СКР по Ярославской области
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На трассе М-8 «Холмогоры» двое парней остановили легковую машину. Попутчики попросили 48-летнего водителя подвести их до Ярославля. Мужчина согласился. Когда автомобиль тронулся, 20-летний и 21-летний подозреваемые напали на него. Один из пассажиров держал потерпевшего, второй ударял ножом в область шеи и груди. Злоумышленники хотели убить мужчину и угнать его автомобиль. Водитель остановил машину и выбрался из нее. Он стал просить помощи у проезжающих мимо. Злоумышленники убежали, но скоро были задержаны сотрудниками полиции. Пострадавшему мужчине вовремя оказали помощь, его жизни ничего не угрожает.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Жители Переславского района находятся под стражей. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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