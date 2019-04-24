В Ярославской области приставы арестовали у супругов дорогой внедорожник из-за долга жены в 1 миллион рублей
Половину машины хотели реализовать в счет долга
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В Угличском районе местная жительница долгое время не платила налоги. Она задолжала почти 1 миллион рублей. Закрывать долги женщина не торопилась, а имущества у нее в собственности не было. Приставы узнали, что у мужа должницы есть дорогая машина марки «Тойота» и арестовали ровно половину автомобиля. Была проведена независимая оценка, после которой имущество должны были реализовать. Испугавшись такого исхода событий, муж и жена нашли деньги и погасили долг в 990 тысяч рублей. Арест с «Тойоты» был снят.
ИСТОЧНИК KP.RU