В Ярославле двое мужчин избили местного жителя Заволжского района

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-24T10:42:43+03:00

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В Заволжском районе Ярославля недалеко от дома на улице Ранняя двое мужчин избили 32-летнего мужчину. В полицию обратились из больницы. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции нашли по горячим следам двух подозреваемых – 40-летнего и 46-летнего местных жителей.

– В соответствии с частью 3 статьи 111 УК РФ совершенное деяние наказывается лишением свободы на срок до двенадцати лет, – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU