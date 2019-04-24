Губернатор Ярославской области встретился с управляющим Ярославским отделением ПАО Сбербанк

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-24T09:59:36+03:00

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с управляющим Ярославским отделением ПАО Сбербанк Вадимом Лушиным, который назначен на должность 10 апреля 2019 года.

Стороны обсудили итоги работы за 2018 год, рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере реализации социально-экономических проектов региона.

- Сбербанк – один из крупнейших налогоплательщиков Ярославской области, и мы, безусловно, заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества, - подчеркнул Дмитрий Миронов. – Мы планируем реализовать ряд совместных проектов, а также договорились со Сбербанком о том, что он вернется к участию в аукционах по предоставлению кредитной поддержки бюджету Ярославля. Это позволит уменьшить долговую нагрузку на город за счет снижения процентной ставки.

Ярославское отделение Сбербанка осуществляет свою деятельность на территории всей области, входит в число крупнейших налогоплательщиков региона. В 2018 году банк представил жителям 7,9 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму около 11 миллиардов рублей.

Банк активно развивает технологии удаленного онлайн-обслуживания. Так, доля дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц составляет 87%, населения – 52%. При этом доля безналичных платежей превысила 80%, в том числе по услугам ЖКХ – более 74%. Услуги эквайринга банк предоставляет в 12,6 тысячах торгово-сервисных точках, число устройств самообслуживания составляет 723 единицы.

Вадим Лушин подтвердил готовность банка активно развивать инновационные проекты, связанные с развитием системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, а также оплаты школьного питания, оказывать помощь в реализации значимых инфраструктурных проектов, способствовать развитию промышленности, среднего и малого бизнеса.

- Предлагая новые проекты, мы ставим цель способствовать дальнейшему развитию экономики и инвестиционной привлекательности Ярославской области, комфорта ее жителей, — отметил Вадим Лушин.

В заключение встречи руководитель Ярославского отделения Сбербанка пригласил Дмитрия Миронова принять участие в мероприятии «Зеленый марафон», которое 1 июня состоится в 59 российских городах, в том числе и в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU