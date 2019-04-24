Версия: Гаражи с машинами на выезде из Ярославля подожгли дети
Очевидцы утверждают, что видели, как дети устроили пожар в гаражном кооперативе «Кристалл»
Фото: Жесть Ярославль / vk.com
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Во вторник, 23 апреля, в Ярославле случился пожар. В гаражном кооперативе «Кристалл» на выезде из города загорелись покрышки. По словам очевидцев, их подожгли дети. Сигнал поступил на пульт МЧС в 17:52. На месте работали четыре пожарные машины. С огнем боролись 16 человек.
Свидетели происшествия утверждают, что огонь повредил четыре гаража.
- 3 машины пострадало – оставил анонимное сообщение подписчик группы «Жесть Ярославль» в Вконтакте. – Спички детям не игрушки…
В МЧС, однако, сообщили только о сгоревших покрышках на площади 50 квадратных метров. К счастью, пострадавших во время пожара не оказалось.
ИСТОЧНИК KP.RU