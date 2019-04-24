Собаки и дружина: в Ярославле обсудили безопасность в городе во время майских праздников

СЕГОДНЯ 08:52 2019-04-24T08:52:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Антитеррористическая комиссия собралась в Ярославле во вторник, 23 апреля. Чиновники, полицейские и спасатели обсудили, как безопасно провести майские праздники в городе.

- Праздничные события, связанные с массовым пребыванием людей, требуют исключительного внимания. Наша главная задача - сделать все необходимое для обеспечения безопасности в дни праздников, приняв все меры по антитеррористической защищенности и охране правопорядка, — отметил, открывая совещание, Алексей Харьков, директор департамента территориальной безопасности мэрии.

На защиту жителей и гостей города выделят дополнительные силы. Полиция будет дежурить в усиленном режиме, а кинологи с собаками - патрулировать улицы. На вокзалах и транспортных узлах тоже усилят охрану. Возможно, для этого даже привлекут дружинников.

ИСТОЧНИК KP.RU