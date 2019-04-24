2019-04-24T08:25:00+03:00
Происшествия

Взрывоопасные "подснежники": в Рыбинске нашли гранаты на берегу реки

Находками оказались боевые "лимонки"
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Три боевые "лимонки" просто валялись на берегу рекиТри боевые "лимонки" просто валялись на берегу рекиФото: Росгвардия.
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Сезон взрывоопасных находок продолжился в Рыбинске. Местный житель вечером прогуливался по берегу реки Коровка, когда заметил три подозрительных предмета. Внешне они очень напоминали гранаты, поэтому мужчина обратился за помощью к полиции.

- После обращения гражданина в правоохранительные органы на место прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области, - рассказали в Росгвардии.

Мужчина оказался прав. Это были настоящие гранаты Ф-1. Также известные как "лимонки". Это противопехотные гранаты, у которых зона поражения достигает 200 метров. Опасную находку закрыли во взрывобезопасный контейнер и увезли на полигон, чтобы взорвать в безопасности.

Напомним, недавно в Ярославской области нашли два снаряда. Правда, первый оказался не совсем снарядом и был неопасен. Зато второй признали реальным артиллерийским снарядом времен Великой отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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