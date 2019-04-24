То ли достижение, то ли порок: ярославцу уменьшили срок за алкоголизм

СЕГОДНЯ 08:02 2019-04-24T08:02:02+03:00

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Алкогольная зависимость и недосмотр суда стала причиной пересмотра дела ярославца, который почти два года назад был осужден за вооруженный разбой. Теперь мужчина выйдет на свободу на полгода раньше.

- Основанием изменения судебного решения в кассационном порядке явилось неправильное применение судом уголовного закона, повлекшее назначение осужденному несправедливого наказания, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Суду пришлось принять во внимание многое: и явку с повинной, и помощь следователям, и добровольное возмещение ущерба, и алкоголизм, который развился на уровне умственной отсталости. Только вот последний попал и в список смягчающих обстоятельств, и в отягчающие. Во время разбоя мужчина был пьян. Но внезапно оказалось, что это несправедливо и не по закону. Пришлось выбирать - хорошо ли это для преступника, что он алкоголик, или плохо. В итоге это обстоятельство убрали из списка отягчающих и уменьшили срок на шесть месяцев - до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU