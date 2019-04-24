Уже скоро: ЗАГСы создадут общую базу ярославцев

СЕГОДНЯ 07:16 2019-04-24T07:16:01+03:00

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Еще пару лет понадобится ярославским ЗАГСам, чтобы оцифровать свою базу. И тогда можно будет не мотаться за справками и свидетельствами по месту прописки. И не ждать, когда запрос дойдет из одного региона в другой.

– Региональная система ЗАГС с 1 октября прошлого года успешно вошла в государственную информационную систему «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния», – рассказала Ирина Колобова, начальник управления ЗАГС Правительства Ярославской области . – В 2018 году все целевые показатели, установленные Правительством РФ в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в Ярославской области достигнуты в полном объеме.

В общую систему загрузят все документы и записи с 1926 года. Но столетия они не дождутся, завершить процесс обещают к 2021 году. Сейчас в базе только треть нужных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU