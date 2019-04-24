2019-04-24T07:16:01+03:00
Общество

Уже скоро: ЗАГСы создадут общую базу ярославцев

Больше не придется ждать и ездить по месту прописки
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Еще пару лет понадобится ярославским ЗАГСам, чтобы оцифровать свою базу. И тогда можно будет не мотаться за справками и свидетельствами по месту прописки. И не ждать, когда запрос дойдет из одного региона в другой.

– Региональная система ЗАГС с 1 октября прошлого года успешно вошла в государственную информационную систему «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния», – рассказала Ирина Колобова, начальник управления ЗАГС Правительства Ярославской области . – В 2018 году все целевые показатели, установленные Правительством РФ в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в Ярославской области достигнуты в полном объеме.

В общую систему загрузят все документы и записи с 1926 года. Но столетия они не дождутся, завершить процесс обещают к 2021 году. Сейчас в базе только треть нужных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Ярославич" подсластил "пилюлю"
Логично же: "Нижний Новгород" с ярославского завода отправится в Нижний Новгород
«Будущее театральной России» собралось в Ярославле
Ярославская область продавала картошку Белоруссии. И продает. И будет продавать.
Рыбинскую дамбу отремонтируют этим летом
Конкурс «Королева Ярославля» выиграла капитан группы поддержки «Грация»
В Ярославле пара выплатила миллионный долг под угрозой ареста машины
Во Фрунзенском и Красноперекопском районах живут самые жадные ярославцы
В Ярославской области мужчина пытался сжечь бывшую жену и ее родню
Взял второй комплект ключей и поехал кататься: в Рыбинске родственник угнал машину за 1,4 миллиона рублей
Ярославна сломала в маршрутке нос и получила за это 151 тысячу компенсации
В Ярославской области эвакуировали администрацию поселка из-за принесенного местным жителем снаряда
Мэрия Ярославля будет продавать и утилизировать за свой счет брошенные машины
В Ярославле сбили четырехлетнюю девочку на велосипеде
Нарушителей правил парковки в Ярославле будут выявлять мобильные «Парконы»
Ярославские школьники и студенты проходят квесты по финансовой грамотности
Появилось видео, как футболист «Шинника» сбил мячом голубя
В Ярославле задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летнего мальчика
Ярославцев приглашают провести «Городской выходной» на Текстиле
Ярославский «Шинник» переименовали в «Дружинник»?
В Ярославской области грабитель вынес с дачи горелки, газовые баллоны и инструменты
Увидели, как живут, что едят и где работают: в колонию Ярославской области приехали близкие осужденных
Суд сменил жителю Ярославской области условное осуждение на реальный срок
Удушение или удары ножом: ярославские следователи просят помощи в раскрытии убийства
Начальника ярославского подразделения энергетической компании обвиняют в покушении на получение взятки в 5 миллионов
В ярославских магазинах нашли несоответствующий нормам творог и сметану