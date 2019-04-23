"Ярославич" подсластил "пилюлю"

СЕГОДНЯ 22:23 2019-04-23T22:23:50+03:00

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Первый тур плейаута аутсайдеров суперлиги, проходивший в Красноярске, обнажил изначальную непродуманность этого турнира. Шесть команд повели борьбу за право остаться в Суперлиге, причем, с багажом набранных в основной части чемпионата очков. Тем самым убрали главный принцип спорта - равные условия для всех команд. Вот и оказалось, что кому-то этих набранных очков уже хватит "за глаза и по уши", а другим уже никак и ничто не изменить. Нет никакого смысла напрягаться. Вот именно отсутствием "смысла" для хозяев 2-го этапа плейаута, для сургутской для "Газпром-Югры", и можно отчасти объяснять несколько неожиданный результат матча с "Ярославичем". Ни в регулярной части чемпионата, ни в 1-м туре ярославцам не удавалось выиграть у Сургута. А вот тут, когда у ярославцев исчезли все шансы на сохранение прописки в суперлиге, удалось. Причем, с сухим счётом - 3:0! Ни разу в этом сезоне ярославцам не удавалось выиграть всухую. А тут, нате вам, с сухим счетом. Можно сказать, подсластили горькую пилюлю расставания с суперлигой. Значит, могут. И все же отметим тот состав "Ярославича", которому это удалось. Это связующий Дмитрий Козлов, доигровщики Вячеслав Тарасов и Руслан Галимов, диагональный Саша Старович, Либеро Александр Соколов и Илья Еличев.

"Ярославич"-"Газпром-Югра" - 3:0 (25:28;25:22;25:23)

ИСТОЧНИК KP.RU