Логично же: "Нижний Новгород" с ярославского завода отправится в Нижний Новгород
Во вторник, 23 апреля, в Ярославле торжественно спустили на воду водолазное судно "Нижний Новгород". Его построили на Ярославском судостроительном заводе. "Нижний Новгород" может идти со скоростью до 19 километров в час. А водолазы смогут погружаться с него на глубину до 45 метров. Это весьма неплохие показатели.
- Сейчас мы проведём несколько пробных пусков двигателей, узлов, проверим всю систему управления. После этого отправимся в Нижний Новгород, за сутки дойдём, - поделился планами капитан судна Олег Дерябин.
Торжественную церемонию провели по всем правилам: бутылка шампанского разбилась о борт судна, и никаких плохих предзнаменований не случилось.
Ярославский судостроительный завод уже 99 лет строит корабли для разных нужд. И заслуженно упоминается как ведущий поставщик водолазных судов для разных регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU