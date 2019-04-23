2019-04-23T21:28:34+03:00
Общество

Логично же: "Нижний Новгород" с ярославского завода отправится в Нижний Новгород

Водолазное судно торжественно спустили на воду
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Мощное судно будет блистать в Нижнем НовгородеМощное судно будет блистать в Нижнем НовгородеФото: Правительство Ярославской области
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Во вторник, 23 апреля, в Ярославле торжественно спустили на воду водолазное судно "Нижний Новгород". Его построили на Ярославском судостроительном заводе. "Нижний Новгород" может идти со скоростью до 19 километров в час. А водолазы смогут погружаться с него на глубину до 45 метров. Это весьма неплохие показатели.

- Сейчас мы проведём несколько пробных пусков двигателей, узлов, проверим всю систему управления. После этого отправимся в Нижний Новгород, за сутки дойдём, - поделился планами капитан судна Олег Дерябин.

Торжественную церемонию провели по всем правилам: бутылка шампанского разбилась о борт судна, и никаких плохих предзнаменований не случилось.

Ярославский судостроительный завод уже 99 лет строит корабли для разных нужд. И заслуженно упоминается как ведущий поставщик водолазных судов для разных регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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