«Будущее театральной России» собралось в Ярославле

СЕГОДНЯ 20:09 2019-04-23T20:09:35+03:00

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Лучшие молодые актеры со всей России приехали на неделю в Ярославль. Более 250 актеров из двух столиц, Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска и, конечно же, самого Ярославля, а также из Сербии, покажут свою игру на сцене первого русского. В Волковском театре в девятый раз открылся фестиваль «Будущее театральной России».

– Проводя фестиваль на Ярославской земле, мы держим руку на пульсе, имея возможность наблюдать, как рождается новый театр, новая театральная Россия. Безусловно, этот фестиваль нам важен и нужен, и регион будет всячески его поддерживать, - заметила Марина Васильева, директор департамента культуры .

В этот раз на сцене Волковского поставят 12 пьес. Кроме того, 25 апреля Сергей Соловьев, известный кинорежиссер и народный артист России, встретится со зрителями в "Миллениуме".

За девять лет фестиваля в нем поучаствовали более четырех тысяч актеров из 30 театральных школ. Некоторые знаменитости даже играли здесь свой дипломный спектакль.

ИСТОЧНИК KP.RU