2019-04-23T19:16:20+03:00
Общество

Ярославская область продавала картошку Белоруссии. И продает. И будет продавать.

Товарооборот с дружественной республикой достиг половины миллиарда долларов за два года
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Картошку и сладости в Белоруссии едят ярославскиеКартошку и сладости в Белоруссии едят ярославскиеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ярославская область расширит сотрудничество с Белоруссией в агротуризме, льноводстве и сыроделии. Товарооборот между республикой и регионом за последние два года и так уже достиг 500 миллионов долларов. Но на этом Ярославщина не собирается останавливаться.

– Ваш регион является поставщиком двигателей: 70 процентов поступающих на Минский автомобильный завод – из Ярославской области. Потенциал у нашего сотрудничества очень большой, – уверен Павел Утюпин, министр промышленности Республики Беларусь. – Заинтересованность со стороны белорусских предприятий в таких поставках есть.

Кроме двигателей Ярославская область продает Белоруссии нефтепродукты, краски, консервы, сладости, яйца и яичные продукты. И - внезапно - картошку. Видимо, ярославская все-таки вкуснее белорусской. Или лучше продается, как польские яблоки. В свою очередь белорусы делятся техникой - теми же тракторами "Беларусь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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