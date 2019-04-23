2019-04-23T18:37:25+03:00
Общество

Рыбинскую дамбу отремонтируют этим летом

Дорогу укрепят, асфальт положат новый
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Дорога сейчас находится не в лучшем состоянииДорога сейчас находится не в лучшем состоянииФото: Администрация Рыбинска
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Дорогу на дамбе в Рыбинске перекроют этим летом. С 15 по 28 июля плотину перекроют, чтобы заменить почти километр асфальта - от арки водосбросной плотины до остановки «Посёлок Шлюз». Из-за недостатков конструкции на дамбе просел грунт и она стала опасной для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта.

- Мы будем стараться не закрывать проезжую часть. Транспортное сообщение между микрорайонами Переборы и Волжский будет сохранено, - успокоила рыбинцев Олеся Минеева, и.о. директора департамента ЖКХ, транспорта и связи. - Уже сейчас мы прорабатываем варианты проезда общественного транспорта.

На дамбе под дорогой поставят плиту, которая защитит всю конструкцию от проседания. А новый асфальт станет бонусом: сейчас по этой дороге без тряски и виляния между ямами не проехать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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