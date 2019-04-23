2019-04-23T18:17:24+03:00
Общество

Конкурс «Королева Ярославля» выиграла капитан группы поддержки «Грация»

Теперь она сможет представить город на федеральном уровне
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: страничка победительницы в "ВКонтакте".Фото: страничка победительницы в "ВКонтакте".
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В Ярославле 20 апреля прошел конкурс «Королева Ярославля». Из нескольких претенденток победа досталась капитану группы поддержки «Грация» Наталии Ивановой.

- Я безумно рада оказаться на конкурсе среди очень красивых, уникальных и талантливых девушек! Спасибо большое организатору и всем спонсорам, вы создали нам праздник! У нас была очень дружная атмосфера на протяжении всей подготовки, и это приятно! – написала Наталия на своей странице в «Инстаграме».

Теперь победительница сможет выступить от Ярославля на конкурсе «Миссис Россия 2019».

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Фото: instagram Наталии Ивановой.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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