Конкурс «Королева Ярославля» выиграла капитан группы поддержки «Грация»
Теперь она сможет представить город на федеральном уровне
Фото: страничка победительницы в "ВКонтакте".
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В Ярославле 20 апреля прошел конкурс «Королева Ярославля». Из нескольких претенденток победа досталась капитану группы поддержки «Грация» Наталии Ивановой.
- Я безумно рада оказаться на конкурсе среди очень красивых, уникальных и талантливых девушек! Спасибо большое организатору и всем спонсорам, вы создали нам праздник! У нас была очень дружная атмосфера на протяжении всей подготовки, и это приятно! – написала Наталия на своей странице в «Инстаграме».
Теперь победительница сможет выступить от Ярославля на конкурсе «Миссис Россия 2019».
Фото: instagram Наталии Ивановой.
ИСТОЧНИК KP.RU