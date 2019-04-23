В Ярославле пара выплатила миллионный долг под угрозой ареста машины

СЕГОДНЯ 17:58 2019-04-23T17:58:55+03:00

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В Ярославле судебные приставы добились от семейной пары выплаты миллионного долга, который накопила жена. Никакого имущества у женщины в собственности не числилось, поэтому ликвидировать задолженность она не спешила. Приставы выяснили, что у мужа должницы есть престижный автомобиль Toyota Land Cruiser.

- Пришлось наложить арест на половину совместно нажитого в браке имущества - долю данного автомобиля, - уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - После проведения независимой оценки имущества автомобиль планировалось передать на реализацию.

Испугавшись потерять автомобиль семейная пара оперативно погасила задолженность. После того, как они внесли 990 тысяч рублей в счет погашения долга, судебные приставы сняли с автомобиля арест.

ИСТОЧНИК KP.RU