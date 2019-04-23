2019-04-23T16:43:56+03:00
Общество

Во Фрунзенском и Красноперекопском районах живут самые жадные ярославцы

Судебные приставы составили рейтинг районов города по количеству должников
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Судебные приставы составили рейтинг районов Ярославля по количеству должников. Оказалось, что больше всего тех, кто не хочет расставаться с деньгами или имуществом, живет во Фрунзенском и Красноперекопском районах – 36704 человек. На втором месте оказались брагинцы – 17940 человек. На третьем расположились Кировский и Ленинский районы, в которых живет 16603 должников. Меньше всего закононепослушных за Волгой – 10173 человека.

Напомним, судебные приставы приготовили ярославцам сюрприз на Пасху – вместе с хлебозаводом выпустили партию куличей с фирменными магнитами, призывающими проверить наличие долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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