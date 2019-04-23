В Ярославской области мужчина пытался сжечь бывшую жену и ее родню

СЕГОДНЯ 16:30 2019-04-23T16:30:27+03:00

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В Ярославской области вступил в законную силу приговор по делу 44-летнего жителя Пошехонского района, который пытался сжечь своих родственников. Установлено, что осужденный вместе с бывшей женой, ее братом и сестрой вернулись к нему домой после похорон родственника. Компания начала поминать усопшего, вскоре хозяин дома опьянел и начал выгонять гостей из дома.

- Те отказались уходить, тогда мужчина принес с веранды канистру с бензином и плеснул его на пол кухни, при этом часть брызг попала на родственников бывшей жены. После этого осужденный бросил на пол зажженную спичку, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - От данных действий в деревянном доме возник пожар, в результате которого женщине были причинены термические ожоги второй - третей степени, относящиеся к легкому вреду здоровья, а мужчине – ожоги первой - третьей степени, относящиеся к тяжкому вреду здоровья.

В суде мужчина сказал, что хотел только напугать гостей, а канистры с водой и топливом просто перепутал. Суд приговорил преступника к трем с половиной годам условного наказания с испытательным сроком три года.

ИСТОЧНИК KP.RU