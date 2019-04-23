Ярославна сломала в маршрутке нос и получила за это 151 тысячу компенсации

СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-23T15:51:37+03:00

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В Ярославле женщине выплатили компенсацию за травмы, полученные в маршрутке. Установлено, что в ноябре 2017 года пострадавшая ехала в маршрутке на проспекте Октября. Неожиданно водитель резко затормозил, чтоб избежать аварии с другим автомобилем.

- Сидящая позади водителя женщина ударилась лицом о поручень, в результате чего получила открытый перелом костей носа, рану спинки носа, гематомы век обоих глаз, - сообщили в пресс-службе суда Ярославской области. - Причиненный пассажирке вред был квалифицирован как легкий вред здоровью.

Женщина обратилась в страховую компанию, где ей выплатили 101 тысячу рублей. Сумма не устроила потерпевшую и она обратилась в суд с требованием компенсировать ей и моральный вред. Суд обязал перевозчика выплатить пострадавшей ещё 50 тысяч. Однако и эта сумма показалась женщине маленькой. Последующие апелляции фемида не удовлетворила.

ИСТОЧНИК KP.RU