2019-04-23T15:52:12+03:00
Происшествия

В Ярославской области эвакуировали администрацию поселка из-за принесенного местным жителем снаряда

Старый боеприпас мужчина откопал на огороде и решил отдать чиновникам
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области мужчина в огороде нашел снаряд. Фото: Росгвардия.В Ярославской области мужчина в огороде нашел снаряд. Фото: Росгвардия.
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22 апреля сотрудники ОМОН Рыбинска обезвредили снаряд. Старый боеприпас у себя в огороде нашел житель поселка Глебовское Рыбинского района. Мужчина подобрал находку и не придумал ничего другого, как принести ее в поселковую администрацию. После этого работа чиновников оказалась парализована. По решению главы администрации, из здания в срочном порядке вывели всех сотрудников, и отвели на безопасное расстояние. Само помещение оцепили экипажи Росгвардии и полиция.

- Прибывшая на место происшествия инженерно-техническая группа ОМОН Рыбинска с помощью специальной техники обследовала подозрительный предмет. Установлено, что это 45-миллиметровый артиллерийский снаряд 1904 года со следами коррозии. Опасности он не представлял, - сообщили в Управлении Росгвардии по Ярославской области.

С соблюдением всех мер безопасности специалисты вывезли боеприпас на полигон и уничтожили накладным зарядом.

В Росгвардии предупредили жителей, что при обнаружении предметов, которые могут казаться взрывоопасными, не надо извлекать их из грунта или места, где они обнаружены, так как это может быть опасно. О находке нужно как можно скорее сообщить в правоохранительные органы.

Напомним, совсем недавно предмет, похожий на боеприпас, нашли в Ярославле во время дорожных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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