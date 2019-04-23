Мэрия Ярославля будет продавать и утилизировать за свой счет брошенные машины

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-23T14:56:46+03:00

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Мэрия Ярославля предлагает внести изменения в правила благоустройства, которыми будет запрещено оставлять на территории Ярославля разукомплектованные автомобили.

- Указанные транспортные средства создают помехи в уборке и благоустройстве города, а также угрозу жизни и здоровью граждан, - пояснил причины борьбы с «подснежниками» заместитель директора департамента городского хозяйства Олег Одинцов 23 апреля на комиссии муниципалитета.

При этом чиновники хотят закрепить за собой право распоряжаться такими машинами.

— Мы будем пытаться найти собственника транспорта, вывешивать прямо на нем объявления, чтобы убрали свой автохлам. Если в течение месяца никто этого не сделает, мы увезем автомобиль на спецплощадку и затем утилизируем, — пояснил заместитель мэра Александр Асриянц.

Вся эта процедура будет происходить за бюджетные деньги. Представители мэрии говорят, что готовы нести эти траты, так как от автохлама слишком много головной боли. Те машины, которые еще представляют какую-то ценность, будут пытаться продавать. Доходы от продажи, если не объявится собственник, пойдут в казну.

ИСТОЧНИК KP.RU