В Ярославле сбили четырехлетнюю девочку на велосипеде

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-23T13:32:00+03:00

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Серьезное происшествие случилось 21 апреля в Заволжском районе Ярославля. Около 18 часов у дома №86г на проспекте Авиаторов автомобиль сбил четырехлетнюю девочку. Малышка ехала на велосипеде и не заметила двигавшийся на нее «Хендай Элантра». За рулем автомобиля был 48-летний водитель, который, к сожалению, тоже не успел быстро сориентироваться.

- Пострадавший ребенок нуждается в амбулаторном лечении, - прокомментировали в ГИБДД по Ярославской области.

В Госавтоинспекции призвали и велосипедистов, и водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, за соблюдением правил парковки в Ярославле будут следить мобильные комплексы «Парконы».

ИСТОЧНИК KP.RU