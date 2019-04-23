В Ярославле сбили четырехлетнюю девочку на велосипеде
Серьезное происшествие случилось 21 апреля в Заволжском районе Ярославля. Около 18 часов у дома №86г на проспекте Авиаторов автомобиль сбил четырехлетнюю девочку. Малышка ехала на велосипеде и не заметила двигавшийся на нее «Хендай Элантра». За рулем автомобиля был 48-летний водитель, который, к сожалению, тоже не успел быстро сориентироваться.
- Пострадавший ребенок нуждается в амбулаторном лечении, - прокомментировали в ГИБДД по Ярославской области.
В Госавтоинспекции призвали и велосипедистов, и водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, за соблюдением правил парковки в Ярославле будут следить мобильные комплексы «Парконы».
ИСТОЧНИК KP.RU