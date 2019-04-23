Нарушителей правил парковки в Ярославле будут выявлять мобильные «Парконы»

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-23T13:14:51+03:00

Вот такие машины будут следить за порядком на дорогах. Фото: страница Евгения Моисеева в "Фейсбуке".

Узнать контролеров можно по ярким оранжевым наклейкам на машинах

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Нарушителей правил парковки в центре Ярославля будут выявлять мобильные «Парконы». Об этом на свой страничке в соцсетях сообщил директор департамента дорожного хозяйства области Евгений Моисеев. Он пояснил, что в первую очередь речь идет об улицах Первомайской, Пушкина, Революционной, Свободы, Терешковой, Победы и Андропова.

- На этих и других дорогах Ярославля сотрудники «Ярдорслужбы» выявляют нарушения правил стоянки и остановки с помощью специальных приборов «Паркон», - пояснил чиновник.

Особая строгость связана с тем, что оставленные в неположенных местах автомобили мешают пешеходам или другим водителям, ухудшают пропускную способность городских дорог. Узнать машину, оборудованную «Парконом» можно по ярким оранжевым наклейкам на бортах и капоте. Маршруты их движения разработаны сотрудниками Госавтоинспекции с учетом наиболее проблемных мест.

Нарушителям, снятым на мобильные камеры, будут высылаться квитанции о штрафах. Если владелец авто не согласится с наказанием, он может обжаловать его в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU