Нарушителей правил парковки в Ярославле будут выявлять мобильные «Парконы»
Нарушителей правил парковки в центре Ярославля будут выявлять мобильные «Парконы». Об этом на свой страничке в соцсетях сообщил директор департамента дорожного хозяйства области Евгений Моисеев. Он пояснил, что в первую очередь речь идет об улицах Первомайской, Пушкина, Революционной, Свободы, Терешковой, Победы и Андропова.
- На этих и других дорогах Ярославля сотрудники «Ярдорслужбы» выявляют нарушения правил стоянки и остановки с помощью специальных приборов «Паркон», - пояснил чиновник.
Особая строгость связана с тем, что оставленные в неположенных местах автомобили мешают пешеходам или другим водителям, ухудшают пропускную способность городских дорог. Узнать машину, оборудованную «Парконом» можно по ярким оранжевым наклейкам на бортах и капоте. Маршруты их движения разработаны сотрудниками Госавтоинспекции с учетом наиболее проблемных мест.
Нарушителям, снятым на мобильные камеры, будут высылаться квитанции о штрафах. Если владелец авто не согласится с наказанием, он может обжаловать его в течение 10 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU