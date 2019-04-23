Ярославские школьники и студенты проходят квесты по финансовой грамотности

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-23T12:30:18+03:00

Студенты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского не только поучаствовали в масштабном квесте «Финансовые истории» на улицах Ярославля, но и активно работают волонтерами проекта, помогая школьникам «подружиться с финансами»

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С 17 по 24 апреля 2019 года ярославские школы № 36, 42, 43 и 74, а также ЯГПУ им. К. Д. Ушинского стали площадками для проведения квестов по финансовой грамотности. Серия практически-ориентированных игр, которые проходят как в школьных залах, так и на улицах города, разработана в рамках проекта Министерства Финансов при поддержке экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Путешествуя по «Финансовому городу», пятиклассники и шестиклассники учатся разбираться в том, что такое семейный бюджет, из чего он формируется, как сохранить и преумножить сбережения, оптимизировать расходы, куда вложить деньги, чтобы их не потерять. Для старшеклассников– задачи посложнее: ребята знакомятся с работой различных финансовых органов, банков, а кроме того учатся разумно экономить, избегать рисков при оформлении кредитов, пользоваться возможностями налогового вычета и продумывать шаги по открытию собственного бизнеса.

Студенты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского не только поучаствовали в масштабном квесте «Финансовые истории» на улицах Ярославля, но и активно работают волонтерами проекта, помогая школьникам «подружиться с финансами». В Ярославле проектом охвачено более 800 учащихся и студентов, а параллельно с нашим городом в серии квестов участвуют более 2000 школьников из Красноярска, Волгограда и Санкт-Петербурга

ИСТОЧНИК KP.RU