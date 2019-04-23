Появилось видео, как футболист «Шинника» сбил мячом голубя
Необычное происшествие случилось в Ярославле на матче между футбольными командами «Шинник» и «Тюмень» 20 апреля. Ярославский игрок Валерий Цховребов сбил мячом пролетающего над стадионом голубя. Момент попал на видео.
- Сезон охоты отрыт, – с таким комментарием ролик выложили в группу ФК «Шинник» в сети «ВКонтакте».
Понятно, что спортсмен задел птицу не специально. Мяч ударил голубя по касательной.
- Несогласованный полет над стадионом! Наказание последовало незамедлительно! P.S. Greenpeace может не волноваться, жива, – написал на своей странице в соцсети вратарь Дмитрий Яшин.
Напомним, на стадионе «Шиннике» прогремел взрыв. Оказалось, что серьезного ничего не произошло – на ярославском стадионе снимают кино.
Футболист ФК "Шинник" сбил мячом птицу. Видео: страница ФК "Шинник" в сети "ВКонтакте"..
ИСТОЧНИК KP.RU