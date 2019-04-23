2019-04-23T11:45:53+03:00
Спорт

Появилось видео, как футболист «Шинника» сбил мячом голубя

Птица пролетала над стадионом во время матча
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Футболист попал в птицу. Фото: ФК "Шинник" в сети "ВКонтакте".Футболист попал в птицу. Фото: ФК "Шинник" в сети "ВКонтакте".
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Необычное происшествие случилось в Ярославле на матче между футбольными командами «Шинник» и «Тюмень» 20 апреля. Ярославский игрок Валерий Цховребов сбил мячом пролетающего над стадионом голубя. Момент попал на видео.

- Сезон охоты отрыт, – с таким комментарием ролик выложили в группу ФК «Шинник» в сети «ВКонтакте».

Понятно, что спортсмен задел птицу не специально. Мяч ударил голубя по касательной.

- Несогласованный полет над стадионом! Наказание последовало незамедлительно! P.S. Greenpeace может не волноваться, жива, – написал на своей странице в соцсети вратарь Дмитрий Яшин.

Напомним, на стадионе «Шиннике» прогремел взрыв. Оказалось, что серьезного ничего не произошло – на ярославском стадионе снимают кино.

Футболист ФК "Шинник" сбил мячом птицу. Видео: страница ФК "Шинник" в сети "ВКонтакте"..

ИСТОЧНИК KP.RU

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