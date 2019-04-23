В Ярославле задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-23T11:08:47+03:00

Семьи у подозреваемого не было, он нигде не работал, ночевал на улице и в подъезде, жил на случайные заработки в Ярославле, Ростове, Гаврилов-Яме и других населенных пунктах области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Злоумышленник угрожал ребенку, украл у него телефон и отвел в лесополосу Фрунзенского района [ВИДЕО]

Изменить размер текста: A A

4 апреля 2019 года 59-летний местный житель Фрунзенского района находился недалеко от дома №36 по улице Большой Химической. Там он напал на 12-летнего мальчика, угрожал ему убийством, приставлял нож к горлу. Далее подозреваемый украл у ребенка мобильный телефон, стоимостью 23 тысячи рублей, но на этом не успокоился. Он привел школьника в лесополосу на улице Посохова, рядом с домом №52. В этом месте случились насильственные действия сексуального характера. Потом злоумышленник скрылся.

Спустя несколько дней полицейские задержали подозреваемого в Кировском районе. Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера и разбоя.

Весной этого года он также совершил разбойное нападение на женщину. Уголовное дело расследуется.

Обвиняемый уже был судим ранее. С 1975 года он не раз привлекался к уголовной отвественности, в том числе и за преступления против против половой неприкосновенности. Освободился он только в марте 2018 года. Семьи у подозреваемого не было, он нигде не работал, ночевал на улице и в подъезде, жил на случайные заработки в Ярославле, Ростове, Гаврилов-Яме и других населенных пунктах области.

Следователи полагают, что этот человек может быть причастен к другим преступлениям.

В настоящий момент обвиняемый заключен под стражу

Видео снято в апреле 2019 года.

Если вы или ваши дети пострадали от подозреваемого, сообщите в следственный отдел по телефонам 8 (4852) 42-97-85, 8(4852) 42-97-87 или по «телефону доверия» следственного управления 8 (4852) 42-05-50.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/704764" frameborder="0"></iframe> В Ярославле педофил надругался над 12-летним мальчиком.Видео: СУ СК РФ по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU