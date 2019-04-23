Ярославцев приглашают провести «Городской выходной» на Текстиле

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-23T10:37:09+03:00

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Уже в эту субботу, 27 апреля, в сердце Перекопа - культурном центре TEXTIL в Ярославле пройдет долгожданный «Городской выходной». Лектории о месте, в котором мы живем, ярмарки местных ремесленников, уличные кафе - все это и многое другое полюбилось друзьям и гостям «выходного» и стало неотъемлемой частью города.

- Там всегда очень круто! - рассказал о мероприятии Артем Малинин. - Между людьми нет никакой разницы, все улыбаются друг другу, незнакомые могут общаться на общие темы. Каждый раз выхожу из Текстиля с теплом внутри.

Но, как говорится, лучше один раз увидеть! Встреча пройдет в субботу, 27 апреля, с 15 до 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU