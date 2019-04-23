2019-04-23T10:37:09+03:00
Общество

Ярославцев приглашают провести «Городской выходной» на Текстиле

Гостей и друзей ждут ярмарка, лектория о городе и любимая уличная еда
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
В субботу, 27 апреля, в Ярославле пройдет "Городской выходной"В субботу, 27 апреля, в Ярославле пройдет "Городской выходной"
Изменить размер текста:

Уже в эту субботу, 27 апреля, в сердце Перекопа - культурном центре TEXTIL в Ярославле пройдет долгожданный «Городской выходной». Лектории о месте, в котором мы живем, ярмарки местных ремесленников, уличные кафе - все это и многое другое полюбилось друзьям и гостям «выходного» и стало неотъемлемой частью города.

- Там всегда очень круто! - рассказал о мероприятии Артем Малинин. - Между людьми нет никакой разницы, все улыбаются друг другу, незнакомые могут общаться на общие темы. Каждый раз выхожу из Текстиля с теплом внутри.

Но, как говорится, лучше один раз увидеть! Встреча пройдет в субботу, 27 апреля, с 15 до 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ярославские школьники и студенты проходят квесты по финансовой грамотности
Появилось видео, как футболист «Шинника» сбил мячом голубя
В Ярославле задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летнего мальчика
Ярославский «Шинник» переименовали в «Дружинник»?
В Ярославской области грабитель вынес с дачи горелки, газовые баллоны и инструменты
Увидели, как живут, что едят и где работают: в колонию Ярославской области приехали близкие осужденных
Суд сменил жителю Ярославской области условное осуждение на реальный срок
Удушение или удары ножом: ярославские следователи просят помощи в раскрытии убийства
Начальника ярославского подразделения энергетической компании обвиняют в покушении на получение взятки в 5 миллионов
В ярославских магазинах нашли несоответствующий нормам творог и сметану