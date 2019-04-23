2019-04-23T10:09:25+03:00
Общество

Ярославский «Шинник» переименовали в «Дружинник»?

А потом на стадионе произошел взрыв [видео]
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле проходят съемки фильма «Три капитана». Для этого футбольный клуб «Шинник» на время переименовали в «Дружинник». Такое название выбрали в честь старейшего объединения болельщиков «черно-синих» – «Ярославская дружина».

Вчера, 22 апреля, на территории стадиона снимались не только фанаты, но и футболист «Шинника» Федор Первушин. Говорят, на съемочной площадке было очень жарко и остросюжетно, а потом случился задуманный режиссерами взрыв. Он был настолько правдоподобный, что ввел горожан в замешательство.

Взрыв на стадионе "Шинник".Видео: SafeRegion

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нарушителей правил парковки в Ярославле будут выявлять мобильные «Парконы»
Ярославские школьники и студенты проходят квесты по финансовой грамотности
Появилось видео, как футболист «Шинника» сбил мячом голубя
В Ярославле задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летнего мальчика
Ярославцев приглашают провести «Городской выходной» на Текстиле
В Ярославской области грабитель вынес с дачи горелки, газовые баллоны и инструменты
Увидели, как живут, что едят и где работают: в колонию Ярославской области приехали близкие осужденных
Суд сменил жителю Ярославской области условное осуждение на реальный срок
Удушение или удары ножом: ярославские следователи просят помощи в раскрытии убийства
Начальника ярославского подразделения энергетической компании обвиняют в покушении на получение взятки в 5 миллионов
В ярославских магазинах нашли несоответствующий нормам творог и сметану