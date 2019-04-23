Ярославский «Шинник» переименовали в «Дружинник»?

СЕГОДНЯ 10:08 2019-04-23T10:09:25+03:00

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В Ярославле проходят съемки фильма «Три капитана». Для этого футбольный клуб «Шинник» на время переименовали в «Дружинник». Такое название выбрали в честь старейшего объединения болельщиков «черно-синих» – «Ярославская дружина».

Вчера, 22 апреля, на территории стадиона снимались не только фанаты, но и футболист «Шинника» Федор Первушин. Говорят, на съемочной площадке было очень жарко и остросюжетно, а потом случился задуманный режиссерами взрыв. Он был настолько правдоподобный, что ввел горожан в замешательство.

Взрыв на стадионе "Шинник".Видео: SafeRegion

ИСТОЧНИК KP.RU