В Ярославской области грабитель вынес с дачи горелки, газовые баллоны и инструменты
Полиция нашла подозреваемого
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В Угличском районе на даче украли слесарные инструменты, две газовые горелки, 6 газовых баллонов и другие вещи. Сумма ущерба составила более 28 тысяч рублей. Хозяин дачного дома обратился в полицию. Подозреваемым оказался 60-летний местный житель. Он признался в том, что совершил. Мужчина нигде не работал и нуждался в деньгах. Награбленное он продал.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Идет расследование. Сотрудники полиции проверяют, имеет ли этот человек отношение к другим аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU