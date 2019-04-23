Увидели, как живут, что едят и где работают: в колонию Ярославской области приехали близкие осужденных
В Рыбинской исправительной колонии №1 прошел день открытых дверей. На встречу с осужденными приехало более 10 родственников, которые хотели увидеть, в каких условиях пребывают их близкие.
Семейная встреча началась с экскурсии по территории колонии. Гости увидели школу, музей истории ИК, пожарную часть и столовую, где смогли попробовать местные блюда. После этого родственники посетили общежития отрядов. Следующим местом, которое особо интересовало гостей, стал центр трудовой адаптации. Родные осужденных с интересом осмотрели производственные цеха и оценили качество продукции, которая там производится.
Далее жены и матери задавали вопросы о получении образования на территории колонии, условно-досрочном освобождении и трудоустройстве на свободе.
Завершился день открытых дверей праздничным концертом в клубе.
ИСТОЧНИК KP.RU