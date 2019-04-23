Увидели, как живут, что едят и где работают: в колонию Ярославской области приехали близкие осужденных

СЕГОДНЯ 07:34 2019-04-23T07:34:53+03:00

Гости увидели школу, музей истории ИК, пожарную часть и столовую, где смогли попробовать местные блюда/ФОТО: УФСИН России по Ярославской области

Они посетили экскурсию по ИК и посмотрели концерт

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В Рыбинской исправительной колонии №1 прошел день открытых дверей. На встречу с осужденными приехало более 10 родственников, которые хотели увидеть, в каких условиях пребывают их близкие.

Семейная встреча началась с экскурсии по территории колонии. Гости увидели школу, музей истории ИК, пожарную часть и столовую, где смогли попробовать местные блюда. После этого родственники посетили общежития отрядов. Следующим местом, которое особо интересовало гостей, стал центр трудовой адаптации. Родные осужденных с интересом осмотрели производственные цеха и оценили качество продукции, которая там производится.

Далее жены и матери задавали вопросы о получении образования на территории колонии, условно-досрочном освобождении и трудоустройстве на свободе.

Завершился день открытых дверей праздничным концертом в клубе.

ИСТОЧНИК KP.RU