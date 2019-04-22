Суд сменил жителю Ярославской области условное осуждение на реальный срок

22 Апр 21:38 2019-04-22T21:38:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Даниловского района отправлен в исправительную колонию общего режима на 4 года. 33-летнего мужчину осудили в декабре 2017 года за то, что он хранил у себя наркотики в крупном размере. В период испытательного срока осужденный привлекался к административной отвественности за то, что употреблял наркотики, отказывался от освидетельствования и был на плохом счету у сотрудников полиции. Суд отменил условное осуждение и назначил мужчине реальный срок. Его взяли под стражу прямо в зале суда и отправили в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU