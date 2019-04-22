Начальника ярославского подразделения энергетической компании обвиняют в покушении на получение взятки в 5 миллионов

СЕГОДНЯ 18:47 2019-04-22T18:55:58+03:00

Начальника ярославского подразделения энергетической компании обвиняют в получении взятки в 5 миллионов. Фото: архив "КП".

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области следователи завершили расследование уголовного дела на бывшего начальника одного из подразделений компании «МРСК «Центра»-«Ярэнерго». 38-летнего мужчину обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Фигурантами дела также стали 42-летний директор компании «Каскад-Энергосеть» и 38-летний руководитель предприятия «Инженерная компания «Ресурс». Им инкриминируется покушение на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере..

- По данным следствия, в сентябре прошлого года начальник управления технологических присоединений электросетевой компании, получил от директора коммерческой организации «Каскад-Энергосеть» муляж пачки денег в размере 5 миллионов рублей. Происходило это все во дворе одного из домов по улице Республиканской Ярославля. В свою очередь директор «Каскад-Энергосеть» получил муляж еще от одного посредника - директора компании «Инженерная компания «Ресурс», - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета По Ярославской области.

Деньги передавались ради сокращения размера оплаты технологического присоединения строящегося торгового комплекса и сроков его присоединения.

Все участники операции были задержаны срезу после передачи и получения «денег».

Оперативную работу по делу вели ФСБ России по Ярославской области и управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального УМВД во взаимодействии с блоком безопасности «МРСК «Центра»-«Ярэнерго».

Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Главный обвиняемый выпущен под залог, посредники находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU