Удушение или удары ножом: ярославские следователи просят помощи в раскрытии убийства
Прошло почти три года, но преступление так и не раскрыто
На теле есть признаки насильственной смерти – резаные раны и следы удушенияФото: Иван ВИСЛОВ
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4 февраля 2016 года в дачном доме обнаружили тело 40-летнего мужчины. На теле есть признаки насильственной смерти – резаные раны и следы удушения. Следственным комитетом расследуется уголовное дело по факту убийства. До сих пор выполняются следственные действия и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Дача находится по адресу: Ярославский район, «СНТ» «Локомотив», участок 58.
Если вам что-нибудь известно об обстоятельствах преступления или лицах, которые к нему причастны, звоните по телефону территориального следственного отдела 8(4852) 72-65-26. Следственное управление гарантирует анонимность.
ИСТОЧНИК KP.RU