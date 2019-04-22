2019-04-22T19:09:23+03:00
Происшествия

Удушение или удары ножом: ярославские следователи просят помощи в раскрытии убийства

Прошло почти три года, но преступление так и не раскрыто
Екатерина РЯБЦЕВА
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На теле есть признаки насильственной смерти – резаные раны и следы удушенияНа теле есть признаки насильственной смерти – резаные раны и следы удушенияФото: Иван ВИСЛОВ
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4 февраля 2016 года в дачном доме обнаружили тело 40-летнего мужчины. На теле есть признаки насильственной смерти – резаные раны и следы удушения. Следственным комитетом расследуется уголовное дело по факту убийства. До сих пор выполняются следственные действия и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Дача находится по адресу: Ярославский район, «СНТ» «Локомотив», участок 58.

Если вам что-нибудь известно об обстоятельствах преступления или лицах, которые к нему причастны, звоните по телефону территориального следственного отдела 8(4852) 72-65-26. Следственное управление гарантирует анонимность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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