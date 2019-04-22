2019-04-22T18:22:50+03:00
Общество

В ярославских магазинах нашли несоответствующий нормам творог и сметану

Исследования провел Российский институт потребительских испытаний
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В ярославских магазинах нашли творог и сметану, которые не соответствуют нормам.В ярославских магазинах нашли творог и сметану, которые не соответствуют нормам.Фото: Николай ХИЖНЯК
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Российский институт потребительских испытаний в рамках президентского гранта провел исследование сметаны и творога, которые продаются в ярославских магазинах. Испытания прошли на базе областного Центра гигиены и эпидемиологии, а также Ярославского государственного института качества сырья и пищевых продуктов. Вся молочная продукция проверялась на предмет фальсификации (наличие крахмала и растительных жиров). В твороге также исследовали показатели микробиологической безопасности (кишечная палочка, дрожжи, плесени) и качества (содержание жира и кислотность). В сметане - еще и количество молочнокислых микроорганизмов и жирнокислотный состав.

К счастью, фальсификата среди образцов не оказалось, но определенные нарушения все-таки были выявлены.

Например, в сметане «Из Пахмы» оказалось в 3,6 раза превышено содержание дрожжей, в твороге «Дмитровский молочный завод» количество плесени в 10 раз превысило норму. Образец творога «Авида» не соответствовал требованиям ГОСТа по массовой доле жира (вместо заявленного значения жирности 5% присутствовало 3%). Зато четыре протестированных образца полностью соответствовали требованиям стандартов и норм по безопасности и качеству. Это сметана и творог торговых марок «Из Вологды», сметана «РАМОЗ» и «Устюгмолоко».

Правда, почти ко все образцам у проверяющих была претензия по поводу того, что на упаковке не было указано, сколько можно хранить открытую упаковку.

РИПИ уведомил производителей о выявленных недочетах. При этом эксперты подчеркнули, что все сделанные выводы относятся исключительно к исследованным образцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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