Во время ремонта дороги в Ярославской области нашли предмет, похожий на снаряд

СЕГОДНЯ 17:32 2019-04-22T17:39:32+03:00

В Ярославской области нашли предмет, похожий на снаряд. Фото: Росгвардия.

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Во время ремонта дороги в Ярославской области нашли предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Произошло это в поселке Кузнечиха. На место в срочном порядке прибыли сотрудники Росгвардии.

- Сотрудники вневедомственной охраны немедленно оцепили территорию. Прибывшие на место сотрудники ОМОН с помощью специальной техники обследовали подозрительный предмет, - рассказали в Управлении Росгвардии по Ярославской области.

К счастью, оказалось, что найденная вещь все-таки не является снарядом, и соответственно, безопасна. Находку передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU