Во время ремонта дороги в Ярославской области нашли предмет, похожий на снаряд
Во время ремонта дороги в Ярославской области нашли предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Произошло это в поселке Кузнечиха. На место в срочном порядке прибыли сотрудники Росгвардии.
- Сотрудники вневедомственной охраны немедленно оцепили территорию. Прибывшие на место сотрудники ОМОН с помощью специальной техники обследовали подозрительный предмет, - рассказали в Управлении Росгвардии по Ярославской области.
К счастью, оказалось, что найденная вещь все-таки не является снарядом, и соответственно, безопасна. Находку передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU