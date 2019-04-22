В Ярославской области произошло два ДТП с лосями
Животные внезапно выскакивают на дороги и попадают под колеса авто
В одном ДТП в лося въехала "Ока", в другом - "восьмерка".
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В Ярославской области за последние дни произошло два ДТП с лосями. По информации региональной Госавтоинспекции, первая авария случилась 19 апреля около 14.20. На дороге Рыбинск – Углич. Лось выскочил на проезжую часть. В итоге не успевший затормозить автомобиль «Ока» сбил животное.
Аналогичный случай произошел 21 апреля в 5 часов утра в Брейтовском районе. 21-летний водитель за рулем «восьмерки» врезался в сохатого.
К счастью, из людей в ДТП никто не пострадал.
Напомним, в сети выложили видео смертельного ДТП с мотоциклистом на окружной дороге в Ярославле.
ИСТОЧНИК KP.RU