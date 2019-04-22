2019-04-22T17:06:19+03:00
Происшествия

86-летняя пенсионерка пострадала в тройном ДТП в Ярославле

Дорогу не поделили «Лексус», «Сузуки» и «Рено»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Пожилая женщина пострадала в тройном ДТП в Ярославле. Авария произошла 20 апреля около 17 часов 37 минут на пересечении улиц Свободы и Володарского.

На перекрестке столкнулись сразу три автомобиля - «Сузуки», под управлением 79-летнего водителя, «Лексус», за рулем которого находилась 47-летняя женщина, и «Рено», которым управляла 57-летняя женщина.

- В результате аварии пострадала 86-летняя пассажирка машины «Сузуки». Она нуждается в амбулаторном лечении, – сообщили ГИБДД по Ярославской области.

По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, обнародовано видео смертельного ДТП с мотоциклистом в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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