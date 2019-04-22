86-летняя пенсионерка пострадала в тройном ДТП в Ярославле
Пожилая женщина пострадала в тройном ДТП в Ярославле. Авария произошла 20 апреля около 17 часов 37 минут на пересечении улиц Свободы и Володарского.
На перекрестке столкнулись сразу три автомобиля - «Сузуки», под управлением 79-летнего водителя, «Лексус», за рулем которого находилась 47-летняя женщина, и «Рено», которым управляла 57-летняя женщина.
- В результате аварии пострадала 86-летняя пассажирка машины «Сузуки». Она нуждается в амбулаторном лечении, – сообщили ГИБДД по Ярославской области.
По факту происшествия проводится проверка.
Напомним, обнародовано видео смертельного ДТП с мотоциклистом в Ярославле.
ИСТОЧНИК KP.RU