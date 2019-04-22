Не пугаться: 25 апреля в Рыбинске сработают электросирены и громкоговорители
Запланирована проверка систем оповещения
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25 апреля в Рыбинске пройдет очередная проверка систем оповещения населения. С 11 до 12 часов все городские электросирены и громкоговорители будут повторять одну фразу: «Внимание всем!». Также информация будет транслироваться на радио и телевидении путем перехвата сигнала.
– Проверка систем оповещения проводится для определения их технической исправности. Просим жителей города соблюдать спокойствие, – рассказали в Управлении по делам ГОЧС.
Предыдущая проверка систем оповещения прошла 20 марта этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU