В Ярославской области дорожные ямы пометили шариками

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-22T16:39:03+03:00

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В Переславле-Залесском Ярославской области ямы на дорогах обозначили воздушными шарами. Такую акцию провели члены регионального отделения одной из политических партий вместе с волонтерами. Как говорят активисты, их целью было привлечение внимания администрации и ГИБДД к проблеме плохих дорог, а также предупредить водителей об опасных участках на проезжей части.

- Столько ям и выбоин на дорогах город давно не видел. И если раньше с приходом теплой погоды проводился ремонт полотна, то сейчас даже те дороги, по которым проходят автобусные маршруты не ремонтируются, - отметил депутат Ярославской областной Думы Сергей Хабибуллин.

Инициаторы акции отметили, если городские власти не начнут решать проблему, то подобные мероприятия будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU