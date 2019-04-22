2019-04-22T16:26:20+03:00
Происшествия

В Ярославле осудили наркомана, который покупал вещества через Интернет

Он отправится за решетку на 3 года и 4 месяца
Екатерина РЯБЦЕВА
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В составе наркотического вещества содержался героинВ составе наркотического вещества содержался героинФото: Алексей БУЛАТОВ
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В январе этого года 47-летний ярославец решил купить через Интернет наркотики. Он перевел продавцу 2 тысячи рублей, а после получил информацию о местонахождении тайника. Мужчину задержали после того, как он забрал закладку. В ней были наркотики в крупном размере. В составе наркотического вещества содержался героин.

Житель Дзержинского района уже был судим за преступления против собственности и за незаконный оборот наркотиков. Он освободился в 2018 году.

Мужчину отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, где установили, что у него психическое расстройство – наркомания второй стадии.

Свою вину наркоман признал в полном объеме.

Суд назначил ярославцу наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 4 месяца. Это время он проведет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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