В Ярославле отремонтировали 60 канализационных люков за неделю

СЕГОДНЯ 16:14 2019-04-22T16:14:42+03:00

Всего в городе насчитываются около 85 тысяч люков. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

В мэрии города сказали, что ремонтные работы будут продолжаться

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В Ярославле активно ведутся работы по ремонту канализационных люков. Мэр города Владимир Волков лично поручил сетевикам начать ремонт. В общей сложности за прошедшую неделю в городе починили 60 люков.

- На этом работы не должны быть завершены, - сказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Всего на территории города насчитывается более 85 тысяч люков. Из них почти 25 тысяч находятся на проезжих частях. Согласно правилам, помимо ремонта самого люка обслуживающие организации обязаны восстанавливать асфальт вокруг него.

ИСТОЧНИК KP.RU