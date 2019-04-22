2019-04-22T16:14:42+03:00
Недвижимость

В Ярославле отремонтировали 60 канализационных люков за неделю

В мэрии города сказали, что ремонтные работы будут продолжаться
Полина ЗАЙЦЕВА
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Всего в городе насчитываются около 85 тысяч люков.Всего в городе насчитываются около 85 тысяч люков.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле активно ведутся работы по ремонту канализационных люков. Мэр города Владимир Волков лично поручил сетевикам начать ремонт. В общей сложности за прошедшую неделю в городе починили 60 люков.

- На этом работы не должны быть завершены, - сказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Всего на территории города насчитывается более 85 тысяч люков. Из них почти 25 тысяч находятся на проезжих частях. Согласно правилам, помимо ремонта самого люка обслуживающие организации обязаны восстанавливать асфальт вокруг него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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