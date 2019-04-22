2019-04-22T16:17:40+03:00
Происшествия

В Рыбинске почти 50 человек тушили психиатрическую больницу

Спасатели эвакуировали восемь человек
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Подслушано в Рыбинске / vk.comФото: Подслушано в Рыбинске / vk.com
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Сегодня, 22 апреля, в диспансере рыбинской психиатрической больницы произошел пожар. Загорелось деревянное двухэтажное здание на улице Ухтомского. Сигнал поступил на пульт МЧС около 14 часов. На место происшествия направили десять пожарных машин. К тушению привлекались 47 человек.

Пожар начался на втором этаже. Из горящего здания эвакуировали восемь человек. На ликвидацию понадобилось чуть меньше 40 минут.

По предварительным данным, огонь повредил 50 квадратных метров.

Отметим, в пресс-службе регионального управления МЧС не подтвердили информацию о вертолете, при помощи которого, по сообщениям ряда СМИ, якобы, тушат горящее здание.

К счастью, во время пожара никто не пострадал.

В Рыбинске горел психдиспансер .Видео: Подслушано в Рыбинске / vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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