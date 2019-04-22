В поселке Красный Бор отремонтируют амбулаторию

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-22T15:52:02+03:00

В ней смогут обслуживаться до 7 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

В июне запланирован ремонт амбулатории в поселке Красный Бор. Стоимость ремонтных работ составит около 8 миллионов рублей. В настоящее время проектно-сметная документация находится на экспертизе.

После того, как амбулаторию отремонтируют, в ней сможет обслуживаться около 7 тысяч человек.

– Мы сможем развести потоки взрослых и детей. Предполагается прием взрослого населения вести на 2-м этаже, а маленьких пациентов педиатры будут принимать на первом. Здесь же будет располагаться кабинет забора крови, – пояснил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

Во врачебной амбулатории, площадь которой более 230 квадратных метров, будут организованы прививочные и процедурные кабинеты. Руководители Ярославской районной больницы будут организовывать выезд узких специалистов, а также мобильного флюорографа.

За стационарной помощью жители поселка будут по-прежнему обращаться в Ярославскую центральную районную больницу и специализированные отделения клинической областной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU